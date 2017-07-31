شاهد: مشاهير العالم يحاورون سكان قرية بلغارية

زَيَّن مجموعة من الفنانين البولنديين الشباب، الجمعة، جدران قرية بلغارية مغمورة بجداريات كبيرة تضم السياسيين العالميين والمشاهير والقرويين الذين يتشاركون المحادثات.

وتحت أعين بعض طيور اللقالق التي تتمتع بالشمس، جلب الشباب البولنديون فن الشارع إلى قرية ستارو زيلزاري البلغارية، على بعد 180 كيلومترًا من العاصمة صوفيا.

وقالت كاتارزينا بيريانكوف، وهي امرأة بولندية متزوجة من رجل بلغاري ومنظم المشروع، إنها تريد أن تظهر أن كل فرد له أسلوبه الخاص بغض النظر عن الشهرة، كما أنها كانت حريصة على إيقاظ القرية النائمة من الفتور.

وعدد سكان القرية أقل من 500 نسمة، أي أقل بخمسة أضعاف عدد سكانها قبل انهيار الشيوعية في دولة البحر الأسود عام 1989.

وهي واحدة من العديد من القرى في أفقر عضو في الاتحاد الأوربي، وتذبل في مواجهة انخفاض معدلات المواليد ونزوح الشباب إلى بلدان أوربا الغربية الأكثر ازدهارًا أو المدن الأكبر في مكان قريب، كما أغلِقت مدرسة كانت بها منذ فترة أيضًا.

وأعرب بيريانكوف عن أمله في أن يتمكن "الضيوف الجدد" على جدران القرية ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وملكة بريطانيا اليزابيث الثانية والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جلب السياحة الى المنطقة.