البث الحي
سياسة

شاهد: مشاهير العالم يحاورون سكان قرية بلغارية

31/7/2017

زَيَّن مجموعة من الفنانين البولنديين الشباب، الجمعة، جدران قرية بلغارية مغمورة بجداريات كبيرة تضم السياسيين العالميين والمشاهير والقرويين الذين يتشاركون المحادثات.

وتحت أعين بعض طيور اللقالق التي تتمتع بالشمس، جلب الشباب البولنديون فن الشارع إلى قرية ستارو زيلزاري البلغارية، على بعد 180 كيلومترًا من العاصمة صوفيا.

وقالت كاتارزينا بيريانكوف، وهي امرأة بولندية متزوجة من رجل بلغاري ومنظم المشروع، إنها تريد أن تظهر أن كل فرد له أسلوبه الخاص بغض النظر عن الشهرة، كما أنها كانت حريصة على إيقاظ القرية النائمة من الفتور.

وعدد سكان القرية أقل من 500 نسمة، أي أقل بخمسة أضعاف عدد سكانها قبل انهيار الشيوعية في دولة البحر الأسود عام 1989.

وهي واحدة من العديد من القرى في أفقر عضو في الاتحاد الأوربي، وتذبل في مواجهة انخفاض معدلات المواليد ونزوح الشباب إلى بلدان أوربا الغربية الأكثر ازدهارًا أو المدن الأكبر في مكان قريب، كما أغلِقت مدرسة كانت بها منذ فترة أيضًا.

وأعرب بيريانكوف عن أمله في أن يتمكن "الضيوف الجدد" على جدران القرية ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وملكة بريطانيا اليزابيث الثانية والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جلب السياحة الى المنطقة.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)