شاهد: تفجير انتحاري استهدف السفارة العراقية في كابول

استهدف تفجير انتحاري تبناه تنظيم الدولة، السفارة العراقية بالعاصمة الأفغانية كابول، الإثنين، بينما تستمر الشرطة في ملاحقة 3 مهاجمين آخرين يتبادلون إطلاق النار معها بمبنى السفارة.

وقال مراسل الجزيرة في كابل إن التفجير الانتحاري هز العاصمة، وتمكن المسلحون من دخول مبنى السفارة عقب وقوع الانفجار الذي فتح الطريق لهم للدخول، مضيفا أن الشرطة تحاصر المكان، وأن طائرات مروحية تابعة للتحالف تحلق في أجواء المنطقة.

ونقل المراسل عن مصادر ميدانية القول إن هناك قتيلين سقطا حتى الآن لكن تبادل إطلاق النار لا يزال جاريًا ما يرشح العدد للزيادة، فيما ذكرت وكالة "رويترز" أن التفجير أسفر عن مصرع 7 من الحراس عند بوابة السفارة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان صادر عن وزارة الداخلية الأفغانية "قرابة الساعة 11:20 هذا الصباح، هاجمت مجموعة من أربعة إرهابيين السفارة العراقية في القطاع الرابع من كابول (وسط المدينة)".

وتابع "فجر انتحاري نفسه عند مدخل المجمع واقتحم ثلاثة آخرون المكان، وردت الشرطة بسرعة وتم نقل طاقم السفارة الى مكان آمن".

وأعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم على السفارة العراقية في كابول.

وأفاد مصدر أمني أفغاني بتعرض السفارة العراقية في وسط كابل لهجوم لا يزال جاريًا تستخدم فيه قنابل وتسمع خلاله انفجارات.

وأضاف المصدر أن الانتحاري فجر نفسه عند بوابة السفارة، واقتحم 5 مهاجمون آخرون السفارة، وقال إن القوات الخاصة في المكان ويجري إجلاء المدنيين.

وقال مدير مستشفيات كابل سالم رسولي إنه تم نقل شخص مصاب على الأقل للمستشفى في المدينة.

وأفادت شبكة تولو نيوز التلفزيونية بأنه شوهدت عدة سيارات تخص وحدات الشرطة الخاصة والإسعاف وهي متوجهة إلى موقع الهجوم.

وسمع السكان القريبون من السفارة أربعة انفجارات على الأقل بعيد الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي تلاها إطلاق نار وقنابل يدوية، بحسب عدد من السكان.

وارتفع عمود من الدخان الكثيف الأسود فوق الحي المستهدف، وسمع دوي سيارات الشرطة والإسعاف بعد أكثر من ساعة على بدء الهجوم.

وتقع السفارة العراقية بالقرب من مقر "قوات الشرطة الأفغانية للحماية العامة" التابعة لوزارة الداخلية والتي تم تشكيلها لحماية المباني غير الرسمية.

وهذه هي المرة الأولى التي تُستهدف فيها السفارة العراقية في كابول بعد اعتداءات عدة ضد بعثات دبلوماسية غربية.

وكان موقع السفارة العراقية الإلكتروني قد أورد أـن القائم بالأعمال نظم في 13 تموز/يوليو مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة انتصار القوات المسلحة العراقية في معركة تحرير الموصل واستعادته من قبضة تنظيم الدولة.