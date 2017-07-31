شاهد: انفجار يصيب ضباط شرطة أثناء التصويت للجمعية التأسيسية

أصاب انفجار قوي مجموعة من ضباط الشرطة في فنزويلا أثناء تصويت مثير للجدل لاختيار جمعية وطنية تأسيسية، وسط احتجاجات شعبية في كاراكاس، الأحد.

وأدى الانفجار إلى إصابة ضباط الشرطة الذين كانوا ييستقلون ثماني دراجات نارية في الطريق الرئيسية، حيث عطل المتظاهرون الطرق واشتبكوا مع قوات الأمن خلال الاقتراع المثير للجدل لانتخاب هيئة دستورية عظمى تعهد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو الذى لا يحظى بشعبية،بإجرائه ليبدأ بها "حقبة جديدة من الكفاح" في هذه الدولة التي مزقتها الأزمة.

وقد حقق مادورو، تقدمًا في التصويت لإقامة جمعية قوية على الرغم من التهديد بفرض مزيد من العقوبات الأمريكية وسط احتجاجات المعارضة التي استمرت عدة أشهر وقتل فيها أكثر من 115 شخصًا.

وتقاطع أحزاب المعارضة ما أسمته بانتخابات مزورة، وأقام مناصروها والمتعاطفون معها حواجز طرق في أنحاء الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين ملثمين، تحركت بسرعة لتفريقهم.

وأكدت السلطات أن ثلاثة أشخاص قتلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينهم مرشح للجمعية خلال عملية سرقة، فيما قال نواب بالمعارضة إن عدد القتلى كان أكبر بكثير.

وتظهر استطلاعات الرأي معارضة حوالى 70% من الفنزويليين للتصويت الذى أدين على نطاق واسع دوليًا.