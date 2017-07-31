شاهد: إصابة 9 في واقعة دهس في لوس أنجليس بأمريكا

أصيب تسعة أشخاص في لوس أنجليس الأحد عندما اصطدمت سيارة فان بشاحنة واجتاحت منطقة مطاعم مفتوحة فيما وصفته السلطات بالحادث.

وذكرت إدارة الإطفاء في لوس أنجليس في تغريدة على تويتر أن ثمانية أشخاص نقلوا إلى مستشفيات بعد الواقعة التي حدثت في وست بيكو بوليفارد. وأضافت أن شخصا تاسعا أصيب لكن إصابته لم تستلزم نقله إلى المستشفى.

وقال اللفتنانت جيم لويس من شرطة لوس أنجليس إن الواقعة "حادث غير متعمد".

ويحمل الحادث أوجه شبه مع هجمات نفذت بسيارات استهدفت المارة في العام المنصرم في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد. واستهدف أيضا رجل بسيارة فان الشهر الماضي مصلين لدى خروجهم من مسجد في لندن.

وقالت إدارة الإطفاء إن رجلا (44 عاما) في حالة حرجة. وأضافت أن ثلاثة آخرين إصاباتهم خطيرة وأن الأربعة الآخرين إصاباتهم متوسطة.

وقالت متحدثة باسم إدارة الإطفاء إن السائق (39 عاما) أصيب وإن إصابته متوسطة.