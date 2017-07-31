بطارية جوال كادت تسبب كارثة جوية في سريلانكا

قال مسؤولو طيران في سريلانكا اليوم (الاثنين) إن طاقم طائرة كانت في رحلة جوية متجهة إلى سريلانكا قد تفادى كارثة في الجو بعد اشتعال بطارية هاتف محمول .

وقع الحادث على متن طائرة للخطوط الجوية السريلانكية خلال الرحلة رقم (يو.إل 166) القادمة من كوشي في الهند إلى كولومبو وعلى متنها 202 راكب أمس الأحد، حسبما قال مسؤول من شركة الخطوط الجوية.

وأفاد المسؤول بأن "طاقم قمرة القيادة شاهد دخانا ينبعث من أحد صناديق الأمتعة أعلى مقاعد الركاب داخل الطائرة، وبالتفتيش اكتشفوا أن اشتعال حزمة بطارية ليثيوم قد تسبب في انبعاث الدخان".

وقال إن أفراد الطاقم أبعدوا الحقيبة التي تحتوي على البطارية ووجدوا أن كثافة الأدخنة تتزايد ، ولكنهم تمكنوا من تتبع الإجراءات الخاصة بإخماد حرائق الليثيون وسيطروا على الموقف.

وتم إعلان حالة التأهب في المطار الرئيسي في سريلانكا "مطار باندارانايكا الدولي" في منطقة كاتوناياكا (23 كيلومترا شمال العاصمة) بسبب الحادث.

واتضح أن مالك الحقيبة هو راكب هندي، وفتحت شركة الخطوط الجوية تحقيقا في الحادث.