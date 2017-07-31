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سياسة

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الهند إلى 230 قتيلا

فيضانات في الهند
فيضانات في الهند
31/7/2017

ذكر مسؤولون وتقارير إخبارية، الاثنين، أن حصيلة قتلى الفيضانات الناتجة عن الرياح الموسمية، والتي وقعت في ولايتي غوغارات وراغاستان غربي الهند.

قد ارتفعت إلى 230 شخصا  بعد انتشال المزيد من الجثث من مناطق غمرتها المياه.

وقد قفزت حصيلة القتلى في غوغارات وحدها، من 142 شخصا في مطلع الأسبوع  إلى 213 شخصا الاثنين، بحسب ما ذكره مسؤول في غرفة مراقبة إدارة الكوارث بمدينة أحمد آباد الرئيسية، فيما أفادت تقارير إعلامية محلية بمقتل 17 شخصا آخرين في ولاية راغاستان  المجاورة خلال الأيام القليلة الماضية.       

وقال المسؤول عبر الهاتف إن "عدد القتلى ارتفع بصورة كبيرة في ولاية غوغارات، حيث تم العثور على عدد من الجثث مع تراجع مياه الفيضانات، ووصول عمال الإنقاذ إلى المناطق النائية. ومن المحتمل أن ترتفع حصيلة القتلى".

ومازالت المياه تغمر العديد من القرى في منطقة باناسكانثا، الأكثر تضررا في غوغارات، حيث أفادت تقارير بوجود 61 حالة وفاة.       

وقامت الأجهزة الحكومية وفريق إدارة الكوارث بإنقاذ 18 ألف و700 شخص،  بالإضافة إلى إجلاء نحو 113 ألف شخص من منطقة منخفضة إلى أماكن أكثر أمنا.

وعادة ما يشهد موسم الرياح الموسمية في الهند، والذي يحل في الفترة بين حزيران /يونيو وأيلول/سبتمبر، سقوط أمطار غزيرة مفيدة في مجال الزراعة، ولكن من الممكن أن تتسبب أيضا في دمار هائل.

وبشكل عام، لقي أكثر من 650 شخصا حتفهم في الفيضانات والحوادث المتعلقة  بالأمطار بأنحاء الهند منذ بداية موسم الرياح الموسمية في مطلع حزيران/يونيو الماضي. 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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