إحالة عضو بمجلس مكافحة الإرهاب إلى محكمة الجنايات بمصر

أمر النائب العام المصري بإحالة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" الصحفية إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب وقائع فساد خلال توليهم إدارة المؤسسة.

وشملت قائمة الاتهام كلا من إبراهيم نافع، ومرسي عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد، وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة.

وتم اختيار الدكتور عبدالمنعم سعيد ضمن أعضاء المجلس القومي المصري لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذي أنشئ مؤخرا بقرار من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ووجهت النيابة المصرية إلى الأربعة تهما بارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال مؤسسة الأهرام بقيمة 268 مليونا و 121 ألف جنيه، والتي تعد أموالها في حكم المال العام، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهي القضية المعروفة إعلاميا في مصر "بهدايا مؤسسة الأهرام".

وأظهرت التحقيقات حصول عدد من كبار رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته والوزراء وعدد من كبار المسئولين في عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة من مؤسسة الأهرام الصحفية، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسات الصحفية القومية.