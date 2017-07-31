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سياسة|مصر

أعلى محكمة مصرية تؤيد براءة شقيق زعيم القاعدة

محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة
محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة
31/7/2017

أيدت محكمة النقض المصرية الاثنين براءة محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة من تهم تأسيس خلية متشددة والتخطيط لمهاجمة وتدمير منشآت عامة.

وخففت المحكمة من أحكام بالإعدام على 10 آخرين حوكموا معه إلى السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد برأت الظواهري و16 آخرين في 2015 في القضية التي عرفت إعلاميا باسم (خلية الظواهري) وقضت بالإعدام شنقا على عشرة والسجن المؤبد والمشدد 15 سنة على 32 آخرين.

وطعن المحكوم عليهم على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، كما طعنت النيابة العامة على براءة الستة عشر متهما.

وقال مصدر إن النقض صححت الحكم بأن قضت بالسجن المؤبد على المحكوم عليهم بالإعدام وأيدت السجن المؤبد والمشدد 15 سنة على 32 وبراءة الظواهري و16 آخرين.

وسبق إخلاء سبيل الظواهري بتدابير احترازية بينها العرض على القضاء كل 45 يوما.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على الظواهري و57 إسلاميا آخرين بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، وقدمتهم للمحاكمة بتهم تأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات دون ترخيص والانخراط في أعمال عسكرية خارج البلاد.

لكن النيابة العامة لم تنسب للمتهمين تهم شن هجمات في مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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