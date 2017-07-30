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سياسة

نتنياهو: قرار إزالة البوابات من مداخل الأقصى لم يكن سهلا

30/7/2017

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن قرار إزالة البوابات الإلكترونية من مداخل المسجد الأقصى، خلال الأسبوع الماضي، لم يكن سهلا.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، عن نتنياهو، في اجتماع للحكومة الإسرائيلية، اليوم، قوله إن القرار الذي اتخذه بخصوص الحرم القدسي الشريف "لم يكن سهلا، إلا أنه يطلب منه اتخاذ القرارات بترو واتزان، باعتباره يحمل على عاتقه المسؤولية عن أمن إسرائيل".

وأضاف نتنياهو أنه أقدم "على اتخاذ هذا القرار رؤية منه للخارطة الكلية، لا سيما التحديات والتهديدات التي تحدق بإسرائيل، لا يعرف الجمهور بعضها".

وتابع أنه "يتفهم مشاعر الجمهور بهذا الخصوص".

وكانت الحكومة الإسرائيلية أزالت قبل أيام بوابات الكترونية وجسور وممرات معدنية وضعتها في 17 من يوليو/تموز الجاري، على مداخل المسجد الأقصى في القدس وذلك بعد احتجاجات شعبية فلسطينية واسعة. 

المصدر : الأناضول
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