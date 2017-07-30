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سياسة

مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار بملهى في ألمانيا

مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار جنوب ألمانيا
مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار جنوب ألمانيا
30/7/2017

أدى إطلاق نار ليل السبت الأحد في ملهى ليلي في مدينة "كونستانس" جنوب ألمانيا إلى مقتل شخصين أحدهما مطلق النار وأربعة جرحى، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة الألمانية الأحد إن شخصا لقى حتفه إثر إطلاق أعيرة نارية في ملهى ليلي بمدينة كونستانتس بولاية بادن- فورتمبرغ الألمانية. كما لقى الجاني  المشتبه فيه حتفه بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة وأصيب عدة أشخاص جراء إطلاق الأعيرة النارية.

وأوضحت الشرطة في بيان أن رجلا عمره 34 عاما أطلق النار فقتل شخصا وأصاب ثلاثة بجروح بالغة داخل الملهى ثم جرح شرطيا في الخارج قبل ان ترديه قوات الأمن.

ولم تعط قوات الأمن تفاصيل حول أسباب إطلاق النار الذي وقع في ملهى ليلي في منطقة صناعية من مدنية كونستانس، قرب الحدود السويسرية.

وأعلنت الشرطة الألمانية أنها تستبعد أن يكون إطلاق النار في ملهى ليلي في مدينة كونستانس بجنوب المانيا عملا "إرهابيا".

وقال المتحدث باسم الشرطة في المدينة فريتز بيزيكوفرلشبكة (ان تي في) التلفزيونية  "نحن لا نفترض أن هذا عمل عنف إرهابي".

وشددت في بيان على أن "دوافع الرجل الذي تصرف على الأرجح بمفرده لم تعرف بعد".

وأثار إطلاق النار حالة من الذعر حيث لاذ عدد من رواد الملهى بالفرار وقام آخرون بالاحتماء داخل الملهى.

وتمركزت الشرطة بقوات كبيرة في موقع الحادث، وتم الاستعانة أيضا بقوات خاصة.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أنها تلقت عدة مكالمات طوارئ وبدأت مهمة الشرطة بناء على ذلك.  

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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