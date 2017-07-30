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سياسة

قطر تنفي تخصيص دول الحصار ممرات طوارئ لطائراتها

هيئة الطيران المدني القطرية
هيئة الطيران المدني القطرية
30/7/2017

نفت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر الأنباء التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية حول تخصيص ممرات طوارئ للطائرات القطرية.

وقالت الهيئة على حسابها بموقع تويتر "تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه لا صحة لما تداولته وكالة الأنباء السعودية من تخصيص ممرات طوارئ للطائرات القطرية في أجواء دول الحصار".

وأشارت الهيئة إلى أن دول الحصار لم تصدر أي إعلانات ملاحية كما هو متبع في المنظمة الدولية، كما دعت دول الحصار إلى عدم تسريب مثل هذه الأخبار التي وصفتها بـ"غير الصحيحة"، وذلك قبل انعقاد الجلسة الاستثنائية لمجلس المنظمة غداً الدولية للطيران المدني "إيكاو" غدا (الاثنين) بمدينة مونتريال بكندا.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد نشرت خبرا يفيد بإعلان هيئة الطيران المدني السعودية قيام دول الحصار بتخصيص ممرات طوارئ جوية لتستخدمها شركات الطيران القطرية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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