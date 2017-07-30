قطر تستنكر الأخبار "الكاذبة" بشأن إغلاقها التسجيل للحج أمام مواطنيها

أعربت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية عن استنكارها "الأخبار الكاذبة" التي نشرتها وسائل إعلام سعودية "عن قيام الدوحة بإغلاق باب التسجيل للحج أمام القطريين".

جاء هذا في الوزارة ونشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة أن وسائل الإعلام السعودية دأبت على اختلاق هذه الأخبار في إطار الحملة على دولة قطر، وتشويها للحقائق لتضع العراقيل أمام حجاج بيت الله الحرام من دولة قطر إثر الأزمة التي اختلقتها دول الحصار.

وأكدت وزارة الأوقاف القطرية أن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية امتنعت عن التواصل معها لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء الفريضة، متعللة بأن هذا الأمر في يد السلطات العليا في المملكة، وتنصلت من تقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج القطريين.

وأكد مدير إدارة الحج العمرة بوزارة الأوقاف القطرية علي سلطان المسيفري أن إدارة الحج والعمرة فتحت باب التسجيل للحجاج من دولة قطر ولمدة شهر كما هي العادة طوال شهر مارس الماضي، وأغلق باب التسجيل في نهاية الشهر ذاته كما هو متبع في كل عام لاستكمال الاجراءات المعتادة.

وأوضح أن عدد المسجلين في الفترة المحددة بلغ عشرين ألف حاج من مواطنين ومقيمين، واشتركت أعداد كبيرة منهم في حملات الحج لبدء اجراءات قيامهم بالشعيرة المقدسة، إلا أن امتناع السعودية عن التواصل مع الوزارة، وتقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج أدى إلى تخوف حملات الحج والحجاج، خاصة وأن المعتمرين القطريين في الأسابيع الماضية قد تعرضوا لعراقيل ومضايقات لا مبرر لها.

وقالت الوزارة "إذ تنتظر معرفة الجهات العليا المخولة بتقديم هذه الضمانات في المملكة العربية السعودية، فإنها تعرب عن أسفها لإقحام أمور السياسة في إجراءات أداء هذا الركن من أركان الاسلام، الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمان الكثير من المسلمين من أداء هذه الفريضة".