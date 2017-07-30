البث الحي
سياسة

"قطر الخيرية" تنفذ 290 مشروعا بالصومال في النصف الأول من 2017

29/7/2017

قالت مؤسسة "قطر الخيرية"، السبت، إنها نفذت 290 مشروعًا في النصف الأول من العام 2017 في الصومال.

وذكرت المؤسسة في بيان أنها "كرست أولويتاها إلى جانب  التنمية، بالإغاثة العاجلة وحفر الآبار الارتوازية، وصولا إلى حلول جذرية لمشاكل الجفاف وتلبية الحاجات الملحة في المناطق التي ضربتها الكوارث الإنسانية المتتالية من الجفاف والتصحر وسوء التغذية".

وحسب البيان ذاته، شملت المشاريع المقامة حفر آبار، بناء مرافق تعليمية ومراكز متعدد الخدمات، بناء مرافق صحية، مشاريع مدرة للدخل وكفالات اجتماعية، بالإضافة إلى مشاريع الإغاثة العاجلة.

وأشار إلى أن تكلفة المشاريع المنفذة في النصف الأول من هذا العام بلغت حوالي 35 مليون ريال قطري (ما يقرب من 10 مليون دولار).

وأكد استمرار مشاريع أخرى في النصف الثاني من العام، يصل عددها إلى 610 مشروعًا متنوعًا، بتكلفة 24 مليون ريال قطري (ما يقرب من 7 مليون دولار).

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)