"قطر الخيرية" تنفذ 290 مشروعا بالصومال في النصف الأول من 2017

قالت مؤسسة "قطر الخيرية"، السبت، إنها نفذت 290 مشروعًا في النصف الأول من العام 2017 في الصومال.

وذكرت المؤسسة في بيان أنها "كرست أولويتاها إلى جانب التنمية، بالإغاثة العاجلة وحفر الآبار الارتوازية، وصولا إلى حلول جذرية لمشاكل الجفاف وتلبية الحاجات الملحة في المناطق التي ضربتها الكوارث الإنسانية المتتالية من الجفاف والتصحر وسوء التغذية".

وحسب البيان ذاته، شملت المشاريع المقامة حفر آبار، بناء مرافق تعليمية ومراكز متعدد الخدمات، بناء مرافق صحية، مشاريع مدرة للدخل وكفالات اجتماعية، بالإضافة إلى مشاريع الإغاثة العاجلة.

وأشار إلى أن تكلفة المشاريع المنفذة في النصف الأول من هذا العام بلغت حوالي 35 مليون ريال قطري (ما يقرب من 10 مليون دولار).

وأكد استمرار مشاريع أخرى في النصف الثاني من العام، يصل عددها إلى 610 مشروعًا متنوعًا، بتكلفة 24 مليون ريال قطري (ما يقرب من 7 مليون دولار).