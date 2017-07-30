البث الحي
سياسة

شاهد.. العاهل المغربي: أقول للمسؤولين إما أن تقوموا بواجباتكم أو تنسحبوا من مواقعكم

29/7/2017

انتقد العاهل المغربي الملك محمد السادس تقصير بعض المسؤولين في مواقعهم، مطالبا إياهم بتحمل مسؤولياتهم أو الانسحاب من مناصبهم.

وقال الملك في خطاب بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتوليه العرش "أقول للمسؤولين إما أن تقوموا بواجباتكم أو تنسحبوا من مواقعكم". مشيرا إلى أن بعض المسؤولين فشلوا في مواقعهم ومع ذلك يتوقعون الترقية، مطالبا كل مسؤول أن يمارس صلاحياته دون انتظار الإذن من أحد.

جاء ذلك في إطار تناول العاهل المغربي لموضوع ضعف الإدارة العمومية، التي وصفها بأنها "أهم المشاغل التي تعيق التقدم في بلادنا" مشيرا إلى تأثيرها السلبي على جذب الاستثمار في بعض مناطق المملكة.

وشدد ملك المغرب على ضرورة التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق الدستور، مطالبا بالإصلاح وتبني سياسة واضحة ومقنعة، قائلا "لا يمكن للوضع الحالي أن يستمر".

كما انتقد العاهل المغربي ما سماها "تواضع الإنجازات في بعض القطاعات" معربا عن صدمته من ذلك، واصفا تلك الإنجازات وتواضعها بأنها "لا تصدق أنها تتحقق في المغرب".

كما وجه العاهل المغربي انتقادات إلى الأحزاب السياسية، قائلا إن التطور السياسي الذي حققته البلاد لم ينعكس على الأحزاب، كما رأى أن الصراع الحزبي أضر بالصالح العام بصورة مؤسفة لا يمكن قبولها، مضيفا "إذا أصبح الملك غير مقتنع بالمسار السياسي فكيف بالمواطن العادي".

واعتبر محمد السادس أن الأحداث التي تشهدها بعض المناطق بالبلاد قد "أفصحت عن انعدام غير مسبوق للمسؤولية"، مشددا على عدم قبول تعطيل أي مشروع سياسي أو تنموي لمصالح شخصية ضيقة.

وكان العاهل المغربي قد أصدر عفوا عن 1178 محكوم بينهم مجموعة من معتقلي "حراك الريف" بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتوليه العرش.

وقال بيان لوزارة العدل المغربية، إن "الملك محمد السادس وبمناسبة الذكرى 18 لتوليه العرش بالمغرب، أصدر عفوا على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، وعددهم 1178 شخصًا".

وأضاف البيان أن "عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال 911 شخصا، فيما عدد المستفيدين من العفو الموجودين في حالة سراح (محكوم عليهم دون يكونوا معتقلين) هو 267".

وأشار إلى أن "عفو الملك محمد السادس يشمل مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة (شمال)، اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية وتجسيدا لما يخص به  الملك رعاياه الأوفياء وخاصة من أبناء هذه المنطقة من رأفة وعطف".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)