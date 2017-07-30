البث الحي
سياسة|أستراليا

شاهد: أستراليا تحبط مؤامرة لإسقاط طائرة

30/7/2017

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول الأحد أنّ السلطات الأسترالية أحبطت "مؤامرة إرهابيّة " كانت تهدف إلى إسقاط طائرة، موضحا أنّه تم اعتقال أربعة أشخاص في سيدني.

وأكدت الشرطة الاتحادية الأسترالية أنها كثفت إجراءات الأمن في المطارات بعدما أحبطت خططا لتنفيذ هجوم بقنبلة على طائرة "بإلهام من إسلاميين" خلال مداهمات لمكافحة الإرهاب اعتقل خلالها أربعة أشخاص السبت.

وقال أندرو كولفين رئيس الشرطة الاتحادية خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء مالكولم ترنبول الأحد "في الأيام الأخيرة وصلت لأجهزة إنفاذ القانون معلومات تفيد بأن بعض الأشخاص في سيدني يخططون لعمل إرهابي باستخدام عبوة ناسفة".

وأضاف "نعتقد أنه إرهاب بإلهام من إسلاميين. نحتاج لتحقيق كامل لمعرفة ما وراء ذلك تماما".

وتابع قائلا "حاليا ليس لدينا الكثير من المعلومات عن الهجوم المحدد والموقع والتاريخ والموعد. لكننا نحقق في المعلومات التي تشير إلى أن صناعة الطيران كانت هدفا محتملا".

وجرت عمليات تفتيش في خمسة منازل السبت في ضواحي سيدني. وقال رئيس الشرطة إن عمليات التفتيش قد تستمر لعدة أيام.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية إن الرجال لم توجه لهم أي اتهامات حتى صباح الأحد.

وأشار كولفين إلى أن المسافرين سيشاهدون وجودا أكثر للشرطة وقوات الأمن في المطارات.

وقال "نتوقع تأخيرات للتأكد من إجراء المزيد من عمليات التفتيش للأمتعة وحقائب اليد" مضيفا أن على المسافرين إتاحة وقت إضافي لإجراءات الأمن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)