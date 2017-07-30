شاهد: أستراليا تحبط مؤامرة لإسقاط طائرة

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول الأحد أنّ السلطات الأسترالية أحبطت "مؤامرة إرهابيّة " كانت تهدف إلى إسقاط طائرة، موضحا أنّه تم اعتقال أربعة أشخاص في سيدني.

وأكدت الشرطة الاتحادية الأسترالية أنها كثفت إجراءات الأمن في المطارات بعدما أحبطت خططا لتنفيذ هجوم بقنبلة على طائرة "بإلهام من إسلاميين" خلال مداهمات لمكافحة الإرهاب اعتقل خلالها أربعة أشخاص السبت.

وقال أندرو كولفين رئيس الشرطة الاتحادية خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء مالكولم ترنبول الأحد "في الأيام الأخيرة وصلت لأجهزة إنفاذ القانون معلومات تفيد بأن بعض الأشخاص في سيدني يخططون لعمل إرهابي باستخدام عبوة ناسفة".

وأضاف "نعتقد أنه إرهاب بإلهام من إسلاميين. نحتاج لتحقيق كامل لمعرفة ما وراء ذلك تماما".

وتابع قائلا "حاليا ليس لدينا الكثير من المعلومات عن الهجوم المحدد والموقع والتاريخ والموعد. لكننا نحقق في المعلومات التي تشير إلى أن صناعة الطيران كانت هدفا محتملا".

وجرت عمليات تفتيش في خمسة منازل السبت في ضواحي سيدني. وقال رئيس الشرطة إن عمليات التفتيش قد تستمر لعدة أيام.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية إن الرجال لم توجه لهم أي اتهامات حتى صباح الأحد.

وأشار كولفين إلى أن المسافرين سيشاهدون وجودا أكثر للشرطة وقوات الأمن في المطارات.

وقال "نتوقع تأخيرات للتأكد من إجراء المزيد من عمليات التفتيش للأمتعة وحقائب اليد" مضيفا أن على المسافرين إتاحة وقت إضافي لإجراءات الأمن.