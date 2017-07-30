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سياسة

دول الحصار تطرح حوارا مشروطا مع الدوحة

وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة خلال إلقاء بيان دول الحصار الأربع)
وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة خلال إلقاء بيان دول الحصار الأربع)
30/7/2017

قال بيان صادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع المحاصِرة لدولة قطر في المنامة إنها مستعدة للحوار مع قطر شريطة تطبيقها للمطالب الـ 13 التي طرحتها سابقا.

ولم تطرح دول الحصار إجراءات جديدة ضد الدوحة عقب الاجتماع.

وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة في بيان إن الاجتماع أعاد تأكيد المبادئ الست التي صدرت في اجتماع الوزراء الأربعة في القاهرة.

وأكد الوزراء في البيان استعداد دول الحصار للحوار مع قطر شريطة استجابتها للمطالب الـ13 التي تقدمت بها الدول، كما أكد أهمية تطبيق اتفاقية الرياض عامي 2013 و2014.

وجاء في البيان أن وزراء الخارجية الأربعة استعرضوا آخر التطورات والاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي بشأن أزمة قطر، وأن الاجتماع جاء لتعزيز المواقف بين الدول الأربع.

وأكد البيان أن جميع الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار هي إجراءات سيادية ضد ما سماها السياسات السلبية والعدوانية لدولة قطر.

وأشاد البيان بوساطة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما أدان ما سماه تعطيل قطر لموسم الحج وأشاد بالتسهيلات التي تقدمه المملكة العربية السعودية في هذا السياق.

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن الاجتماع سيبحث مدى التزام الدوحة بالتوقف عن دعم ما سمته الإرهاب، والتدخل السلبي في شؤون الدول الأربع.

ويعقد الاجتماع وسْط مطالب أمريكية بالتسريع في تسوية الأزمة الخليجية، وتأكيدات من قبل الدوحة بأنها مستعدة لحوار وفق مبدأ احترام السيادة.

وقالت الخارجية البحرينية في موقعها الإلكتروني إن الاجتماع يأتي ضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك بشأن الجهود الجارية لوقف ما قالت إنه دعم دولة قطر "للتطرف والإرهاب، والكف عن تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وتغيير سياساتها التي تدعم الإرهاب وزعزعة الأمن القومي العربي والأمن والسلم الدوليين".

وكان اجتماع سابق لوزراء خارجية كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين بالقاهرة، قد أسفر عن توجيه تحذيرات للدوحة، دون تبني خطوات تصعيدية واضحة ضدها، وحينها خفضت تلك الدول قائمة المطالب الـ 13 إلى ستة مبادئ، وأعلنت استمرار الإجراءات المتخذة ضد الدوحة.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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