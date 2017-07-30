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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب ينتقد الصين بسبب كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب - أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب - أرشيفية
30/7/2017

لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء السبت لانتقاد الصين لعدم قيامها بما يكفي للتدخل مع كوريا الشمالية.

وكتب ترمب في حسابه الشخصي على تويتر "أشعر بخيبة أمل كبيرة من الصين. لقد سمح قادتنا الحمقى السابقين لهم بجني مئات المليارات من الدولارات سنويا عبر التجارة، لكنهم لا يفعلون شيئا من أجلنا مع كوريا الشمالية، مجرد كلام".

وأضاف ترمب "لن نسمح لهذا أن يستمر. الصين يمكن أن تحل بسهولة هذه المشكلة!"

وجاءت تصريحاته بعد يوم واحد من قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخها الباليستي الثاني العابر للقارات، حيث قال خبراء إن لديها حاليا القدرة على ضرب المدن الأمريكية الكبرى.

ووصف ترمب إطلاق الصاروخ بالعمل "المتهور والخطير". 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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