بوتين يأمر بمغادرة 755 دبلوماسيا أمريكيا الأراضي الروسية

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد 755 دبلوماسيا أمريكيا مغادرة بلاده انسجاما مع قرار موسكو خفض عدد أفراد طواقم سفارة الولايات المتحدة وقنصلياتها في روسيا إلى 455 شخصا

وأضاف بوتين في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة "روسيا 24" أن أكثر من ألف شخص كانوا يعملون ولا يزالون يعملون في السفارات والقنصليات الأمريكية في روسيا، موضحا أنه "على 755 شخصا وقف أنشطتهم في روسيا"، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة بحق موسكو.

وأوضح بوتين أنهم انتظروا لفترة طويلة لعل الأمور تتحسن، ويحدث تغيير إيجابي، لكن تبين أن ذلك يحدث قريبا. وأضاف "لذا قررت أنه يجب إظهار أننا لم نعد مستعدين لترك الأمر من دون رد".

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس الماضي بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وتوترت العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا بشكل كبير في أعقاب توصل وكالات المخابرات الأمريكية إلى نتيجة مفادها أن الكرملين تدخل في الانتخابات الأمريكية للنيل من سمعة هيلاري كلينتون ومساعدة دونالد ترمب للفوز برئاسة الولايات المتحدة.