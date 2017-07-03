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سياسة

ميركل تتوقع قمة صعبة مع ترمب في ألمانيا

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
3/7/2017

توقعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين قمة صعبة لمجموعة العشرين نهاية الأسبوع في مدينة هامبورغ الألمانية انطلاقا من مواقف دونالد ترمب الذي ستعقد معه اجتماعا منفردا قبل بدء

قمة العشرين. وقال شتيفن سيبرت المتحدث باسم ميركل للصحفيين في برلين "من المطروح عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي قبل بدء قمة مجموعة العشرين، وعلى الأرجح مساء الخميس.

ولكن ليس مؤكدا أن يؤدي هذا الاجتماع المنفرد إلى تبديد الخلافات.

وتعقد أبرز البلدان المتطورة والنامية الجمعة والسبت قمة في هامبورغ، وتبدو القمة واحدا من الاجتماعات الدولية التي تشهد خلافات حادة في السنوات الأخيرة.

ولا تخفى الخلافات بين المستشارة الألمانية والرئيس الأمريكي على صعيد قضايا التغير المناخي والتجارة والنفقات العسكرية.

ولاحقا، قالت ميركل في مؤتمر صحفي كانت تعرض خلاله برنامجها للانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر "تنتظرنا سلسلة من القضايا الشائكة".

وأشارت خصوصا إلى مكافحة التغير المناخي في وقت أعلنت واشنطن انسحابها من اتفاق باريس، إضافة الى المجال التجاري حيث تتبنى واشنطن خطابا حمائيا مهددة دولا مثل ألمانيا بفرض رسوم جمركية لكبح صادراتها "المبالغ فيها".

وأضافت "نعلم بمواقف الحكومية الأمريكية ولا أتوقع أن تزول لمناسبة قمة ليومين في هامبورغ"، متوقعة حصول "خلافات".

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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