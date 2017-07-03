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سياسة|مصر

مصر تخاطب الإنتربول لتسليم معارضين بالخارج

3/7/2017

أرسلت الحكومة المصرية للشرطة الدولية (الإنتربول) قائمة بأسماء عدد من المعارضين في الخارج للمطالبة بتسليمهم للسلطات المصرية.

ونقلت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الحكومية في مصر عن مصدر أمني رفيع بوزارة الداخلية المصرية قوله إن جميع من شملتهم القائمة "صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، أو أحكام قضائية من القضاء المصري، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال القائمة إلى الإنتربول، لتجديد إصدار النشرات الحمراء بحقهم".

وشملت القائمة قيادات سياسية ودعوية وصحفيين ومعارضين للانقلاب العسكري في مصر، وبعضهم يقيم ويعمل في قطر وتركيا.

وتأتي مخاطبة مصر للإنتربول عقب انتهاء مهلة العشرة أيام التي أعلنتها الدول المحاصرة لقطر للحصول على رد قطري على المطالب المقدمة من دول الحصار عن طريق الكويت يوم 22 يونيو/حزيران الماضي.

وقال بيان مشترك لدول الحصار إنها مددت المهلة ليومين استجابة لطلب أمير الكويت، مشيرة إلى أنها ستدرس رد دولة قطر على قائمة المطالب التي وجهت لها عن طريق الكويت وستقوم بالرد عليه.

ويجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة يوم الأربعاء القادم لبحث خطواتهم المقبلة إزاء الأزمة الخليجية.

كانت مصر قد انضمت إلى السعودية والإمارات والبحرين في الحصار الذي فرضته الدول الثلاث على قطر، والذي تضمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وإغلاق المجالات الجوية والمنافذ البرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة أنباء الشرق الأوسط
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