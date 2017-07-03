مدير "سي آي إيه" السابق: قطر استضافت حماس وطالبان بطلب أمريكي

قال المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الجنرال ديفيد بيترايوس إنه يتعين على شركاء واشنطن أن يتذكروا أن استضافة قطر لممثلين عن حركة حماس، وحركة طالبان كانت بطلب أمريكي.

وأضاف بترايوس في حديث لمجلة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية أن قطر تستضيف قيادة العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن إيران ليست صديقة للولايات المتحدة، وقال: "نحن نتولى مواجهة ما تقوم به من جهود لزعزعة استقرار المنطقة، ونقوم بذلك مع شركاء لنا في الخليج، وهم ليسوا بلا عيوب".

يذكر أن بترايوس عيّن على رأس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" بعد تقاعده من الجيش الأمريكي في أغسطس/آب 2011، خلفا لرئيس الوكالة السابق ليون بانيتا الذي أصبح وزيرا للدفاع، لكنه قدم استقالته في ديسمبر/كانون الأول 2012.