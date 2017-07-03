قوات الأمن المصرية تعتقل ابنة القرضاوي وزوجها

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على "علا يوسف القرضاوي" ابنة الشيخ "يوسف القرضاوي" رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزوجها المهندس "حسام الدين خلف" عضو الهيئة العليا لحزب الوسط.

وداهمت قوات الأمن مقر اقامتهما في قرية رمسيس بالساحل الشمالي، صباح (الأحد) حيث كانا يقضيان إجازة العيد في الشاليه الخاص بوالدتها.

وتم اقتيادهما إلى مبنى أمن الدولة بالإسكندرية والتحقيق معهما في بلاغات لم يعرف مصدرها.

وقال رئيس فريق الدفاع عن خلف وزوجته، المحامي أحمد أبو العلا ماضي إنه تم اعتقالهما من الشاليه الخاص بهما.

وتابع ماضي، أنه تم عرضهما (الأحد) على نيابة أمن الدولة العليا التي وجهت لهما تهمة "الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين وتمويلها"، في القضية المعروفة إعلاميا برقم "316".

وأوضح أن النيابة ستقوم باستكمال التحقيق معهما، غدا الإثنين لفض الأحراز، التي قال الأمن إنه ضبطها، بعد اقتحام منزلهما في القاهرة، والقيام ببعثرة محتوياته، وتحريز متعلقات خاصة وتحطيم محتوياته.

وأفاد ماضي تم ترحليهما إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتحقيق معهما، وصدر قرار بحبسهما 15 يوما واستكمال التحقيقات غدا في تهم بلا أدلة.