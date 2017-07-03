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سياسة

قطر تسلم الكويت ردها الرسمي الاثنين

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري
2/7/2017

يقوم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الاثنين بتسليم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رسالة خطية موجهة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الرسالة تحمل رد دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق دولة الكويت في أواخر الشهر الماضي.

وكان وزير الخارجية القطري قال السبت إن جميع مطالب دول الحصار قدمت لكي تُرفَض، وشدد على أن بلاده مستعدة للحوار، ولكنها لن تقبل بانتهاك سيادتها.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي بروما أن المطالب الـ13 لدول الحصار تنتهك القانون الدولي، وأن مقدميها لم يريدوا أصلا تنفيذها لأنهم لم يقدموا أي أدلة تدعم ادعاءاتهم، معتبرا أن الغرض منها انتهاك سيادة قطر وفرض وصاية عليها، والحصول منها على تعويضات، وإنهاء حرية التعبير في المنطقة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين قدمت لقطر يوم 22 يونيو/حزيران الماضي عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها عشرة أيام لتنفيذها، بينما أكدت الدوحة أن المطالب "ليست واقعية وغير متوازنة وتفتقد المنطق، فضلا عن كونها غير قابلة للتنفيذ".

على جانب آخر، أعلن بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين سيجتمعون في العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء المقبل "لبحث تطورات الموقف من العلاقات مع قطر".

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر بداية الشهر الماضي، وفرضت عليها حصارا بريا وبحريا وجويا لاتهامها بدعم "الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية
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