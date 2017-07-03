عباس يعلن استعداده لعقد "صفقة سلام تاريخية" مع الإسرائيليين

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (الإثنين) استعداده لـ "عقد صفقة سلام تاريخية مع الإسرائيليين وفق حل الدولتين".

ودعا عباس خلال خطابه أمام قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في دورتها الـ 29 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا قادة الدول الإفريقية لـ "ربط أي تقدم في علاقة القارة بإسرائيل بمدى التزامها بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد أن "محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلي للمشاركة في مؤتمرات الدول الإفريقية الإقليمية، وترتيب مؤتمرات قارية لها، يشجعها على الاستمرار في غطرستها، واحتلالها لفلسطين، وإنكارها لحقوق شعبنا في الحرية والسيادة والاستقلال".

وأعرب عباس عن تطلعه لـ "دعم الاتحاد الأفريقي ودوله لوقف وتغيير الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا جراء استمرار الاحتلال".

ورأى أن "مواصلة تصويت الدول الأفريقية لصالح قرارات فلسطين في المحافل الدولية، سيحمي حل الدولتين ويساهم في الحفاظ على حقوق الطرف المحتل، فلسطين، إلى أن يتم تحقيق السلام".

وأكد أن "حل قضية فلسطين حلًا عادلًا هو مفتاح السلام، وسيسهم بلا شك في نزع ذرائع المجموعات الإرهابية في المناطق المحيطة بنا، وسيجلب الخير للمنطقة ولمستقبل أجيالها، وللأمن والسلم العالميين".

وأشار إلى أن "التحرك المبكر للرئيس الأمريكي دونالد ترمب جاء في وقته، وهو بارقة أمل لصنع السلام".

وشدد عباس على استعداده لـ "عقد صفقة سلام تاريخية مع الإسرائيليين وفق حل الدولتين.

وأضاف "نحن في انتظار أن تستجيب إسرائيل لمبادرة الرئيس ترمب من أجل عقد صفقة سلام تاريخية، وفق حل الدولتين".

وختم بالإشارة لـ "استعداد فلسطين وجاهزيتها من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارات مع الاتحاد الإفريقي ودوله الصديقة، وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والصحة والطاقة النظيفة، إضافة للتعاون في المجال الأمني وفي مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي".