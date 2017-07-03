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سياسة|بريطانيا

شاهد: ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة في نفق المانش

3/7/2017

قالت الشرطة البريطانية إن السلطات ضبطت عشرات المسدسات في نقطة تفتيش حدودية عند الجانب الفرنسي من النفق الذي يربط البلدين في أكبر عملية من نوعها.

وعثرت الشرطة على 79 مسدسا مخبأ مع ذخائر داخل قطع غيار محركات على مقطورة خلف شاحنة صغيرة.

ووجهت الشرطة اتهامات لرجل متعلقة بالأسلحة النارية وأفرجت عن ستة أشخاص آخرين كانوا معه في العربة دون توجيه اتهامات لهم.

واعتقلت السلطات رجلا آخر في ميناء دوفر البريطاني ووجهت له أيضا اتهامات. ومثل الرجلان أمام محكمة في لندن.

وقال جراهام جاردنر نائب مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن تحقيقا يجرى في الواقعة لكن تلك المسدسات كان سيستخدمها على الأرجح مجرمون في لندن أو أنحاء أخرى من البلاد.

وأضاف أن هذه الأسلحة "يسهل إخفاؤها وهي قاتلة في يد أي شخص على استعداد لاستخدامها".

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إنها تعاونت مع شرطة لندن في تنفيذ العملية.

المصدر : رويترز
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