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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: حادث دهس أمام مطار بوسطن بأمريكا

3/7/2017

قالت السلطات الأمريكية إن سيارة دهست مجموعة من المشاة قرب مطار لوجان الدولي في مدينة بوسطن وإن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر لم تذكرها بالاسم أن الواقعة كانت حادثا على ما يبدو لأن السائق ضغط على دواسة الوقود بدلا من المكابح.

وذكرت شرطة ولاية ماساتشوستس على تويتر أن أفرادا من أجهزة الإطفاء والشرطة والطوارئ في الموقع.

وقالت الشرطة "تشير التقارير الأولية إلى إصابة عدد من المشاة كانوا في باحة قرب ساحة انتظار كانت توجد بها العشرات من سيارات الأجرة.

وقالت أجهزة الطوارئ الطبية على تويتر إن عشرة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى بعد الحادث.

وأظهرت لقطات فيديو ما بدا أنها سيارة أجرة وقد تهشمت مقدمتها وتقف بجوار مبنى.

وقالت مصادر في الشرطة لوسائل إعلام إن السائق يبلغ من العمر 57 عاما وتعاون مع السلطات.

المصدر : رويترز
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