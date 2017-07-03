شاهد: القوات العراقية تضيق الخناق على تنظيم الدولة بالموصل

ترددت أصداء الرصاص والغارات الجوية في المعارك الشرسة بأنحاء الموصل القديمة (الإثنين) في الوقت الذي تضيق فيه القوات العراقية الخناق على المواقع المتبقية لتنظيم الدولة .

وتصاعد الدخان الكثيف من بقايا مسجد النوري الكبير الذي فجره مسلحو تنظيم الدولة في يونيو حزيران.

وكان أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة أعلن من هذا المسجد "خلافة" على أجزاء من العراق وسوريا قبل ثلاث سنوات.

ويقدم تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة دعما بريا وجويا للهجوم الذي يشارك فيه الجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية في عملية متعددة المسارات.