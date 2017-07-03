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سياسة|مصر

حكم نهائي بإعدام اثنين من رافضي الانقلاب في مصر

3/7/2017

أصدرت محكمة النقض المصرية الاثنين حكما نهائيا غير قابل للطعن بالإعدام على اثنين من رافضي الانقلاب العسكري في مصر

دانتهم بالقتل أثناء اشتباكات في الإسكندرية في تموز/يوليو 2013، بحسب مسؤول قضائي.

وأيدت محكمة النقض حكما سابقا بإعدام المتهمين كما أيدت أحكاما بالسجن راوحت بين المؤبد (25 عاما) والحبس 10 سنوات بحق 59 متهما آخر في القضية نفسها وبرأت ثلاثة متهمين، وفق المصدر نفسه .

وكان المتهمون يحاكمون بتهمة قتل 18 شخصا من بينهم شرطيون والشروع في قتل 80 آخرين أثناء اشتباكات وقعت في 26 تموز/يوليو 2013 عقب انقلاب الجيش على

أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

ووفقا للقانون المصري، فإن أحكام محكمة الجنايات قابلة للطعن مرتين أمام محكمة النقض. وفي المرة الثانية يصبح حكم محكمة النقض نهائيا.

ومنذ عزل مرسي، صدرت أحكام بالإعدام بحق مئات من رافضي الانقلاب إلا أن معظمها مازال قابلا للطعن أمام محكمة النقض.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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