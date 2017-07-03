الجبير: مطالبنا تهدف إلى تغيير سياسة قطر

قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير إن مطالب دول الحصار تهدفُ لتغيير السياسات القطرية، وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني زاغمار غابرييل أنه يتطلع لاستلام الرد القطري

على مطالب دول الحصار. أما وزير خارجية ألمانيا فقد دعا لوقف تمويل الإرهاب في كامل المنطقة.

وأكد وزير الخارجية السعودي على إن الإجراءات التي اتخذت ضد قطر تهدف للتغيير من سياستها التي تعتبر مسيئة لقطر نفسها ولدول المنطقة والعالم كله، بحسب قوله.

وأضاف في مؤتمر صحفي في مدينة جدة اليوم الاثنين مع نظيره الألماني أنه يتطلع لاستلام الرد القطري على مطالب دول الحصار، ودراسته بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.

من جهته قال الوزير الألماني إن بلاده تهتم بوحدة مجلس التعاون الخليجي, موضحا أن مجلس التعاون الخليجي قوة استقرار في المنطقة وينبغي أن يظل موحدا, وجدد الوزير التأكيد على دعم بلاده الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.

وأكد أنه لا يعتقد أن الدول المحاصرة تشكك في سيادة قطر، واعتبر أن الاتفاق على منع تمويل الإرهاب في منطقة الخليج سيكون أفضل سبيل لتسوية الأزمة الخليجية.

وكان لافتا أن الترجمة التي كانت تبثها القناة الإخبارية السعودية -التي انفردت بنقل المؤتمر الصحفي- شهدت مشكلة في صوت المترجمة أثناء إجابة الوزير الألماني على السؤال الوحيد الذي أجاب عنه.

وقد أخذ صوت المترجمة يكرر جملة واحدة أكثر من ست مرات إلى أن انتهى الوزير من كلامه, فعاد الصوت الأصلي للمترجمة واضحا في آخر ثلاث كلمات.

وإضافة إلى المشاكل التقنية التي رافقت المؤتمر الصحفي، كان لافتا إصرار عادل الجبير على الإجابة عن نظيره الألماني حين طرح عليه سؤال بشأن موقف برلين من الأزمة الخليجية، وبعد نهاية حديث الجبير اكتفى الوزير الألماني بالقول إنه ليس لديه ما يضيف.

يذكر أن قطر سلمت اليوم الكويت ردها بشأن قائمة المطالب التي قدمتها دول الحصار قبل عشرة أيام، وأعلنت مصر أنها ستستضيف بعد غد الأربعاء اجتماعا لوزراء خارجية هذه الدول لبحث الرد القطري.

يذكر أن وزير الخارجية الألماني بدأ من جدة جولة في المنطقة ستشمل السعودية وقطر والإمارات والكويت، وقال في وقت سابق إنه يعتزم أن يبقى "محايدا" في جهوده لحل الأزمة الخليجية.