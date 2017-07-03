إصابة 8 أشخاص في إطلاق نار أمام مسجد بفرنسا

أصيب ثمانية أشخاص في إطلاق نار أمام مسجد بمدينة أفينيون بجنوب فرنسا، حسبما صرح مصدر قريب من التحقيقات (الاثنين).

وقال المصدر إن اثنين من الثمانية نقلا إلى المستشفى مشيرا إلى أن إطلاق النار لم يستهدف المصلين لدى خروجهم من المسجد.

كانت صحيفة لا بروفانس نقلت عن مصدر قضائي قوله إن الشرطة "لا تتعامل مع الواقعة على أنها مرتبطة بالإرهاب" وتشتبه في أنها نزاع بين شبان.

ونقلت الصحيفة عن شهود قولهم إن أحد مسلحين ملثمين أطلق النار في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء الأحد عند خروج المصلين من المسجد قبل أن يلوذا بالفرار من موقع الحادث.

وتعيش فرنسا في حالة تأهب أمني بعد سلسلة هجمات لمتشددين في السنوات الأخيرة.

ويأتي الحادث بعد أيام من اعتقال رجل يوم الخميس عقب محاولته صدم حشد بسيارته أمام مسجد بضاحية كريتيل في باريس، لكن الهجوم لم يسفر عن إصابة أحد.