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سياسة

أمير الكويت يتسلم الرد القطري على مطالب دول الحصار

3/7/2017

سلّم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أثناء لقائه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رد بلاده على مطالب دول الحصار.

واستقبل أمير دولة الكويت وزير الخارجية القطري الذي حمل رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتحمل الرسالة رد دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية الموجهة من دول الحصار عن طريق دولة الكويت في أواخر الشهر الماضي.

وقال مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي إن جهود الكويت لا تزال مستمرة لرأب الصدع الخليجي، مشيرا إلى أثر الأزمة التي وصل صداها إلى الكويتيين رسميا وشعبيا، إضافة إلى كل دول الخليج.

في غضون ذلك أعلنت الدول التي تحاصر قطر (وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر) عن تمديد مهلة الرد على مطالبها 48 ساعة استجابة لطلب أمير دولة الكويت.

وقال بيان مشترك لدول الحصار إنها ستدرس رد قطر على قائمة المطالب التي وجهت لها عن طريق الكويت في اجتماع بالقاهرة يوم الأربعاء وستقوم بالرد عليه، كما سيجري بحث الخطوات المقبلة إزاء الأزمة الخليجية.

وكان وزير الخارجية القطري قال يوم السبت إن جميع مطالب دول الحصار قدمت لكي تُرفَض، وشدد على أن بلاده مستعدة للحوار، ولكنها لن تقبل بانتهاك سيادتها.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي في روما أن مطالب دول الحصار تنتهك القانون الدولي، وأن مقدميها لم يريدوا أصلا تنفيذها، لأنهم لم يقدموا أي أدلة تدعم ادعاءاتهم، معتبرا أن الغرض منها انتهاك سيادة قطر وفرض وصاية عليها، والحصول منها على تعويضات، وإنهاء حرية التعبير في المنطقة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين قدمت لقطر يوم 22 من يونيو/حزيران الماضي عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها عشرة أيام لتنفيذها، بينما أكدت الدوحة أن المطالب "ليست واقعية وغير متوازنة وتفتقد المنطق، فضلا عن كونها غير قابلة للتنفيذ".

المصدر : الجزيرة
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