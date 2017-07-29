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سياسة|البرازيل

800 منطقة نائية في ريو دي جانيرو تحت سيطرة عصابات المخدرات

جنود من الجيش البرازيلي في مدينة يو دي جانيرو
جنود من الجيش البرازيلي في مدينة يو دي جانيرو
29/7/2017

نشرت الجيش البرازيلي، اليوم السبت، 8 آلاف و500 جندي في مدينة "ريو دي جانيرو" جنوب شرقي البلاد، في إطار مكافحة عصابات المخدرات في المناطق النائية.

وتستعد قوات الجيش لمشاركة رجال الشرطة، في مكافحة تجار المخدرات والعصابات التابعة لهم، في مئات المناطق النائية التي يسيطر التجار عليها بالمدينة.

ورفعت السلطات من مستوى التدابير الأمنية في ريو، وخصوصا بمحيط مطار "سانتوس دوموني" وخصصت عربات مدرعة لإجراء دوريات منتظمة حول المطار.

ومن المنتظر أن يستمر الجيش البرازيلي في عملياته ضد مهربي المخدرات، حتى أواخر 2018، بحسب مصادر رسمية.

وأمس الجمعة، أعلن وزير الدفاع البرازيلي راؤول جونجمان، أن قوات الجيش ستكافح عصابات المخدرات التي تسيطر على مناطق نائية من ريو دي جانيرو.

وأوضح غونغمان في تصريح له، أن وحدات الجيش لن تكتفي بإجراء دوريات والوقوف في نقاط سيطرة والكشف عن مواقع الأسلحة، وإنما ستشارك رجال الشرطة في عملياتها ضد مهربي المخدرات.

وأشار الوزير البرازيلي، إلى أن تجار مخدرات يسيطرون على 800 منطقة نائية في ريو دي جانيرو.

وفي مايو/ أيار الماضي ألقت قوات الأمن البرازيلية، القبض على 37 شخصاً، وصادرت 32 بندقية رشاشة، لدى تنفيذها عمليات في مناطق عشوائية، تنشط فيها عصابات المخدرات وتهريب الأسلحة، في ريو دي جانيرو، الأمر الذي قابلته تلك  العصابات بتنفيذ هجمات ضد الأمن.

المصدر : الأناضول
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