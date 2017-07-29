البث الحي
سياسة

واشنطن وسول تبحثان خيارات "الرد العسكري" على بيونغ يانغ

أرشيفية
أرشيفية
28/7/2017

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن عسكريين من أمريكا وكوريا الجنوبية بحثوا "خيارات الرد العسكري" على بوينغ يانغ، عقب إطلاقها صاروخا عابرا للقارات.

وقال البيان إن رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف دنفورد، وقائد عمليات المحيط الهادئ الأدميرال هاري هاريس، اتصلا هاتفياً برئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي الجنرال "لي سن جن"، وأعربا عن التزام واشنطن بتحالفها الذي "لا يتزعزع" مع سول.

وأشار البيان إلى أن القادة العسكريون بحثوا "خيارات الرد العسكري" على تجربة كوريا الشمالية، دون تفاصيل.

من جهة أخرى ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي أجريا تدريبات مشتركة بالصواريخ ذاتية الدفع ردا على تجربة بيونغ يانغ.

وقال بيان سابق لوزارة الدفاع الأمريكية إنها "اكتشفت وتعقبت صاروخاً تم إطلاقه من في كوريا الشمالية واستمر مسافة ألف كيلومتر قبل أن يرتطم بمياه بحر اليابان".

وقال خبراء إن الصاروخ قادر على الوصول إلى مدن أمريكية.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية الرسمية إن الصاروخ سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، التي تمتد 200 ميل بحري من سواحلها في بحر اليابان بعد استمراره بالهواء نحو 45 دقيقة.

وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على كوريا الشمالية عام 2006 بسبب تجاربها الصاروخية.

المصدر : الأناضول + رويترز
المزيد من سياسة

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)