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سياسة

دول حصار قطر تجتمع غدا في البحرين

29/7/2017

قالت وكالة أنباء البحرين إن الدول الأربعة المحاصرة لقطر تجتمع غدا الأحد في العاصمة البحرينية المنامة.

ويأتي الاجتماع في ظل مطالبات أمريكية ودولية بحل الأزمة، وتأكيدات قطرية على قبول الحوار شرط عدم المساس بالسيادة واحترام حرية التعبير.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن الوزير سامح شكري سيجتمع مع نظرائه من السعودية والإمارات والبحرين في المنامة السبت لبحث التطورات الأخيرة  مع قطر.

وأضاف بيان الخارجية أن الاجتماع الذي يستمر يومين يعكس "اهتمام الدول الأربع بتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من دولة قطر وتقييم مستجدات الوضع".

وعقد الاجتماع الأول بين دول الحصار بالقاهرة في الخامس من يوليو/تموز الجاري، وأسفر عن توجيه تحذيرات للدوحة، دون تبني خطوات تصعيدية واضحة ضدها، وحينها خفضت الدول الأربع قائمة المطالب الـ13 إلى ستة مبادئ، وأعلنت استمرار الإجراءات المتخذة ضد قطر.

وفي واشنطن رفضت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت أمس الكشف عن تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأربعاء الماضي.

وقالت نويرت إنه في بعض الأحيان لا تقدم تفاصيل عما يدور في الاجتماعات لأنها محادثات دبلوماسية خاصة وحساسة.

وبعد لقائه تيلرسون ومسؤولين في الأمم المتحدة بواشنطن ونيويورك، أشار وزير الخارجية القطري إلى رفض دول الحصار التفاعل مع دعوات واشنطن لبدء حوار بين أطراف الأزمة، متهما تلك الدول بالعناد.

واندلعت الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو/حزيران الماضي حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصارا لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته قطر.

وفي الثاني والعشرين من نفس الشهر، قدمت الدول الأربع لقطر قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، منها إغلاق قناة الجزيرة والقاعدة العسكرية التركية، وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وأمهلتها عشرة أيام لتنفيذها. بيد أن تلك المطالب لاقت رفضا من قطر التي أكدت مرارا أنها لن تقبل أي مساس بسيادتها.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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