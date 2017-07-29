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سياسة|باكستان

تعيين وزير النفط الباكستاني رئيسا للوزراء خلفا لنواز شريف

29/7/2017

قال رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف إنه تم اختيار وزير النفط شهيد خاقان عباسي كرئيس وزراء لخلافته.

ويقول خبراء إن عباسي، 58 عاما، من أشد الموالين لشريف وكان يشغل منصب وزير البترول في حكومته حتى الجمعة عندما استقال شريف في أعقاب حكم المحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب بعد تحقيق فساد.

كما أعلن نواز عن اختياره شقيقه شهباز، 65 عاما، لخلافته في زعامة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف الحاكم.

وسيشغل عباسي منصب رئيس الوزراء مؤقتا لحين تنافس شهباز على مقعد برلماني ويصبح مؤهلا لتولي رئاسة الوزراء.

وسيتعين على شهباز رئيس وزراء إقليم البنجاب شاسع المساحة، الذي يسكنه أكثر من نصف سكان باكستان البالغ عددهم 190 مليون نسمة، الاستقالة من منصبه الإقليمي قبل المنافسة على مقعد البرلمان.

وتنحى شريف بعدما قضت المحكمة العليا بعدم أهليته للمنصب بسبب امتلاكه أصولا لم يعلن عنها. كما أمرت بفتح تحقيق جنائي مع شريف، 67 عاما، وأسرته. وينفي شريف ارتكاب أي أخطاء.

ولدى حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز شريف أغلبية قوية في البرلمان ومن ثم فليس لديه مشكلة في تعيين من يختاره رئيسا للوزراء.

المصدر : وكالات
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