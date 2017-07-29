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سياسة

ترمب يقيل كبير موظفي البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
28/7/2017

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة تعيين وزير الأمن الداخلي جون كيلي في منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلفا لرينس بريبوس.

وقال ترمب في تغريدة دونها على حسابه بموقع تويتر " يسرني أن أبلغكم بأني عينت الجنرال الوزير جون كيلي لتولي منصب كبير الموظفين في البيت الأبيض وهو أمريكي عظيم وقام بعمل رائع في الأمن الداخلي ولقد كان نجما حقيقيا في إدارتي وأود أن أشكر بريبوس على خدمته وتفانيه في بلده. لقد أنجزنا الكثير معا وأنا فخور به".

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن بريبوس استقال من منصبه يوم الخميس لكن لم يصدر أي إعلان يؤكد ذلك.

ومنذ تولي ترمب الرئاسة في يناير كانون الثاني الماضي شهد البيت الأبيض استقالات وتغييرات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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