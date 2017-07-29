ترمب يقيل كبير موظفي البيت الأبيض

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة تعيين وزير الأمن الداخلي جون كيلي في منصب كبير موظفي البيت الأبيض خلفا لرينس بريبوس.

وقال ترمب في تغريدة دونها على حسابه بموقع تويتر " يسرني أن أبلغكم بأني عينت الجنرال الوزير جون كيلي لتولي منصب كبير الموظفين في البيت الأبيض وهو أمريكي عظيم وقام بعمل رائع في الأمن الداخلي ولقد كان نجما حقيقيا في إدارتي وأود أن أشكر بريبوس على خدمته وتفانيه في بلده. لقد أنجزنا الكثير معا وأنا فخور به".

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن بريبوس استقال من منصبه يوم الخميس لكن لم يصدر أي إعلان يؤكد ذلك.

ومنذ تولي ترمب الرئاسة في يناير كانون الثاني الماضي شهد البيت الأبيض استقالات وتغييرات.