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سياسة|ألمانيا

مرتكب حادث الطعن في هامبورغ من مواليد الإمارات

28/7/2017

ذكرت شرطة مدينة هامبورغ شمالى ألمانيا أن الرجل الذي قام اليوم الجمعة بطعن عدد من رواد أحد المحال التجارية في هامبورغ

فقتل شخصا وجرح أربعة هو من مواليد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت الشرطة اليوم (الجمعة) أن الجاني في سن السادسة والعشرين.       

وأردفت أن جنسية الجاني الذي ألقي القبض عليه ستعلن لاحقا، وذكرت الشرطة أنها كونت لجنة خاصة يشترك فيها عناصر من الشرطة الجنائية وأمن الدولة.

وتختص هيئة أمن الدولة بالجرائم ذات البواعث السياسية.

وواصلت الشرطة القول: "ما زالت التحقيقات جارية في جميع الاحتمالات، بما في ذلك التحقيق في مجال الأمن السياسي بالتحديد".

كان الجاني قام بعد ظهر اليوم بطعن رجل وجرح أربعة آخرين بأحد متاجر حي بارمبيك في هامبورغ.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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