البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

مجلس النواب الأمريكي يوافق على زيادة الإنفاق العسكري

28/7/2017

وافق مجلس النواب الأمريكي على زيادة الإنفاق العسكري العام المقبل 68 مليار دولار وذلك في تشريع يوفر أيضا أموالا للبدء في بناء جدار حدودي على الحدود مع المكسيك.

ويزيد مشروع القانون من الإنفاق لتعزيز قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن نفسها في مواجهة الهجمات الصاروخية من الخارج وسط مخاوف من تنامي قدرة كوريا الشمالية على قصف الأراضي الأمريكية بصاروخ له رأس نووي بعد أن نجحت بيونغيانغ في اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات في يوليو تموز.

ويقضي مشروع القانون بميزانية 658.1 مليار دولار لوزارة الدفاع أي بزيادة قدرها 68.1 مليار عن السنة المالية 2017 وبزيادة 18.4 مليار دولار عن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بخصوص الميزانية.

وصوت النواب بواقع 235 مقابل 192 صوتا على مشروع القانون الخاص بالإنفاق في السنة المالية 2018 والذي يخصص مبلغ 1.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية تعهدت به الحملة الانتخابية لترمب العام الماضي.

ومن المرجح أن يحول الديمقراطيون دون إقرار مجلس الشيوخ لتخصيص أي أموال للجدار.

ولا يزال أمام الكونغرس حتى أول أكتوبر تشرين الأول عند بدء السنة المالية الجديدة للبت في مشاريع القوانين الخاصة بالإنفاق.

كان ترمب قال إن هناك حاجة لبناء "جدار كبير جميل" على طول حدود جنوب غرب الولايات المتحدة وإن المكسيك ستمول البناء. لكن المكسيك ترفض ذلك بشدة. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)