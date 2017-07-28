شهيدان في غزة والضفة خلال مواجهات مع الاحتلال

استشهد شاب فلسطيني وأصيب 3 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية – في بيان صحفي – إن الشهيد هو الشاب عبد الرحمن حسين أبو هميسة 16 عاما وإن مواجهات تقع حاليا بين الشبان وجنود الاحتلال في عدة مناطق على امتداد السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأضافت أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق جراء قنابل غاز ألقاها الجنود خلال مواجهات شرق جباليا شمال القطاع.

وكان شاب فلسطيني آخر استشهد الجمعة، برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية التي شهدت مواجهات متفرقة أسفرت عن عدد من الإصابات.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات من الجيش استهدفت شابا فلسطينيا بشكل مباشر بالرصاص الحي على حاجز "عصيون" العسكري جنوب بيت لحم ما أدى إلى استشهاده.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن الفلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن ضد جنوده على الحاجز المذكور قبل أن يتم إطلاق النار عليه، وقتله من دون وقوع إصابات في صفوف الجنود.

وذكرت مصادر فلسطينية أن 14 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بيت لحم بينهم اثنان بالرصاص الحي، كما أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مماثلة مع الجيش الإسرائيلي في كل من الخليل ونابلس.

وحسب المصادر، أصيب عدد أخر من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات أخرى قرب حاجز (بيت إيل) العسكري شمال رام الله.

وكان نحو 10 آلاف فلسطيني قد أدوا صلاة الجمعة في داخل المسجد الأقصى في شرق القدس لأول مرة منذ 14 من الشهر الجاري، حسبما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة.

كما أدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة عند حاجز قلنديا المؤدي من الضفة الغربية إلى القدس، بعد أن منع الجيش الإسرائيلي دخولهم إلى المدينة للصلاة في المسجد الأقصى.