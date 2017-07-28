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سياسة

شاهد: مظاهرات في الأردن تطالب بإنهاء معاهدة السلام مع إسرائيل

28/7/2017

دعا متظاهرون أردنيون إلى طرد السفير الإسرائيلي من الأردن وإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.

وتجمع مئات المحتجين قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان وقد اعتراهم الغضب من عودة حارس بالسفارة قتل أردنيا بالرصاص إلى إسرائيل ومنحه حصانة دبلوماسية.

وأغلقت الشرطة الأردنية، التي تواجدت بشكل مكثف المنطقة حول السفارة، فتجمع المحتجون في منطقة قريبة.

وقتل حارس السفارة الصبي الأردني محمد جواودة بالإضافة إلى مالك منزل في المجمع الذي كان يقيم به الحارس. وقالت إسرائيل إن الحارس كان يدافع عن نفسه بعد أن هاجمه الصبي الأردني محمد جواودة بمفك.

وطالب الملك عبد الله إسرائيل بمحاكمة الحارس، الذي استقبله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحفاوة بالغة بعد أن أعادته إسرائيل بموجب الحصانة الدبلوماسية.

المصدر : رويترز
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