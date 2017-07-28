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سياسة|روسيا

رومانيا تمنع عبور طائرة تقل مسؤولا روسيا وموسكو تحتج

رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين
رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين
28/7/2017

أعلنت رومانيا الجمعة أنها منعت طائرة متجهة إلى مولدوفا على متنها نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين من عبور مجالها الجوي

على خلفية حظر للسفر بموجب العقوبات الأوروبية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية.

وأفاد مصدر بوزارة الخارجية الرومانية "نؤكد أن الطائرة منعت من التحليق في المجال الجوي الروماني".

وأُجبرت طائرة الركاب التي كانت متجهة نحو العاصمة المولدوفية كيشيناو على الهبوط في مينسك.

وأقرت بوخارست أن القرار اتُخذ تماشيا مع العقوبات الأوربية التي أعلن عنها عام 2014 ابان تصاعد النزاع بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الحكومية في شرق أوكرانيا.

وروغوزين بين عشرات الأفراد الروس والأوكرانيين الذين استهدفتهم الإجراءات العقابية التي تتضمن تجميدا لأصولهم وحظرا للسفر.

ولدى وصوله إلى مينسك، أعرب المسؤول الروسي عن غضبه إزاء قرار رومانيا غير المسبوق.

وقال لوكالة "انترفاكس" الروسية "لقد سافرنا على متن شركة الطيران نفسها عدة مرات في السابق ولم نتعرض لمشاكل (…) في المجالات الجوية لبيلاروسيا وبولندا وسلوفاكيا والمجر".

وكتب لاحقا عبر موقع تويتر "أتوقع اعتذارا أيها الأوغاد!"

في غضون ذلك، استدعى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سفير رومانيا لدى موسكو "لتعبير عن احتجاج شديد اللهجة" على ما حدث.

وأفاد بيان للوزارة أن "موسكو تعتبر هذا الحادث استفزازا مقصودا وهذا ما يلحق ضررا خطيرا بعلاقاتنا الثنائية".

وكان روغوزين في طريقه إلى مولدوفا التي تؤيد حكومتها الغرب ورئيسها ايغور دودون مقرب من الكرملين.

وانتقد دودون خطوة منع روغوزين منددا ب"معاداة غير مسبوقة لروسيا" بهدف تقويض علاقات مولدوفا "الجيدة مع شركائنا الاستراتيجيين في روسيا".

وأضاف "أن هذا السيناريو لم يكتب في كيشيناو ولكن في الغرب".

وتعيش الدولة الصغيرة الواقعة بين رومانيا وأوكرانيا حالة انفصام ثقافي ولغوي وسياسي بين الشرق والغرب.

وفي وقت سابق الشهر الحالي، طلب النواب المولدوفيون من روسيا سحب جنودها المتمركزين في منطقة ترانسدنيستر الانفصالية منذ أنهى اتفاق لإطلاق النار نزاعا استمر 25 عاما.

وفي أيار/مايو، طردت مولدوفا خمسة دبلوماسيين روس ما دفع موسكو إلى القيام بخطوة مماثلة. 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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