بريطانيا ترفع حظر الإلكترونيات على رحلات قادمة من تركيا

رفعت بريطانيا حظرا على اصطحاب الركاب الأجهزة الإلكترونية إلى داخل مقصورات الطائرات على بعض الرحلات القادمة من تركيا إلى بريطانيا.

وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في مارس/ آذار في فرض قيود على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية إلى مقصورات الطائرات القادمة من دول معينة في الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب تهديدات أمنية لم تحددها.

ورفعت الولايات المتحدة الحظر هذا الشهر لكن بريطانيا ما زالت تطبقه حتى الآن.

وقال وزير النقل كريس غرايلينغ في بيان "بعد الفحص الدقيق للتغييرات التي طبقت في مارس/ آذار والعمل مع شركائنا والصناعة على اتخاذ إجراءات أمن إضافية نستطيع الآن أن نرفع الحظر على اصطحاب الأجهزة الإلكترونية في المقصورة على عدد صغير من الرحلات المتجهة إلى بريطانيا".

وسيسمح للركاب الآن باصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي على طائرات الخطوط الجوية التركية القادمة من مطاري أتاتورك وصبيحة في اسطنبول ورحلات شركة بيجاسوس للطيران القادمة من صبيحة وإزمير.

وقالت بريطانيا إن مطار صبيحة هو أول مطار ترفع عنه القيود بالكامل.

وستظل القيود سارية على حمل الأجهزة الإلكترونية على الرحلات الأخرى من مطاري أتاتورك وإزمير ومطارات أخرى في تركيا بالإضافة إلى لبنان ومصر والأردن والسعودية وتونس لكن الحكومة البريطانية قالت إنها ستدرس القيود الأخرى لكل حالة على حدة وسترفع بمجرد أن تتأكد الحكومة من تطبيق الإجراءات الأمنية الكافية.