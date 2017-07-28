الاحتلال يفرض قيودا على دخول المصلين المسجد الأقصى الجمعة

منعت الشرطة الإسرائيلية الرجال دون الخمسين من أداء صلاة الجمعة في الحرم القدسي غداة مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في باحة المسجد الأقصى بعد انقطاع المصلين لأسبوعين.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن شرطة الاحتلال قررت الدفع بتعزيزات كبيرة إلى محيط المسجد الأقصى، واستقدام فرق أمنية جديدة من وحدات ما يسمى حرس الحدود، والقوة الخاصة (يمام)".

ووفقا لوكالة "صفا" منعت قوات الاحتلال فجر الجمعة الرجال ممن تقل أعمارهم عن (50 عاما) من دخول البلدة القديمة، كما أوقفت حافلات كانت متجهة من الأراضي المحتلة عام 1948 إلى المسجد الأقصى، وقامت بإرجاعها.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية 3 أبواب للمسجد الأقصى المبارك أمام المصلين وهي أبواب المجلس والسلسلة والأسباط، وواصلت إغلاق بقية الأبواب.

وأصيب عشرات الشبان الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى، لإخراج المعتكفين في المصلى القبلي.

وقالت وكالة صفا إن عشرات الجنود المدججين بالأسلحة اقتحموا المصلى القبلي، وأخرجوا المعتكفين بالقوة، وسط مواجهات دارت في باحات المسجد الأقصى وعلى أبوابه، مما أدى إلى إصابة أكثر من 100 بجروح مختلفة شملت الكسور والاختناقات.

ونقلت وكالة "معا "الفلسطينية عن عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، قوله إن سلطات الاحتلال اعتقلت مساء أمس 100 مصلي من المسجد الأقصى.

ويأتي هذا الإجراء عقب التوترات على مدار أسبوعين بسبب قيام إسرائيل بوضع بوابات إلكترونية عند الأبواب المؤدية للمسجد الأقصى، والتي ازيلت بسبب الاحتجاجات الفلسطينية والعربية.