الأمم المتحدة: التحالف العربي يمنع دخول ناقلات نفط إلى اليمن

قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن منع أربع ناقلات نفط من الدخول إلى ميناء يمني الأسبوع الماضي في خطوة قد تضر بتدفق المساعدات.

وكانت الناقلات في طريقها لميناء الحديدة وهو ميناء مطل على البحر الأحمر ويسيطر عليه الحوثيون.

وأودت الكوليرا بحياة أكثر من 1900 شخص في اليمن وتم الإبلاغ عن 400 ألف حالة إصابة بالمرض منذ بدء تفشيه في أبريل نيسان الماضي. وينتشر المرض بسبب المياه الملوثة وهناك حاجة للوقود لتشغيل مضخات للماء النظيف ومولدات الكهرباء في المستشفيات من بين استخدامات أخرى.

كما يواجه اليمن مجاعة وشيكة. وتقول الأمم المتحدة إن نحو سبعة ملايين يمني، ما يقرب من ثلثهم أطفال يعانون من سوء التغذية، على شفا المجاعة. أما عدد من ليس لديهم مصدر لغذاء كاف فهو أعلى بكثير إذ يقدر بنحو 17 مليون شخص.

وكانت الناقلات الأربع تحمل نحو 71 ألف طن من الوقود بما يمثل أكثر من عشرة بالمئة من الاحتياجات الشهرية من الوقود في اليمن.

ولم يتضح على الفور سبب منع الناقلات من دخول الميناء. ولم يصدر تعلق من الحكومة اليمنية أو التحالف على التقرير.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية منع الناقلات من دخول الميناء الأسبوع الماضي وندد بالخطوة.

وقال المتحدث باسم المكتب راسل جيكي هذا الأسبوع "في وقت يشهد فيه اليمن تفش غير مسبوق للكوليرا وتتهدد المجاعة ملايين من شعبه يصبح ضروريا أن تظل كل الموانئ مفتوحة وتجنب أي تأخيرات".

وانخفضت نسبة الواردات لليمن بشدة منذ بدء الصراع قبل أكثر من عامين مما انعكس على المساعدات الإنسانية وتدفق السلع التجارية على السواء.

ويضع التحالف الذي تقوده السعودية قيودا على السفن المتجهة إلى الموانئ الثلاثة التي يسيطر عليها الحوثيون على البحر الأحمر وهي الحديدة ورأس عيسى والصليف بهدف منع وصول أسلحة إليهم.