البث الحي
سياسة

وزير خارجية قطر: لا تجاوب من دول الحصار مع مساعي حل الأزمة

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
27/7/2017

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر لن تدخر جهدا من أجل حماية شعبها، والتخلص من الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار في مخالفة واضحة للقانون الدولي.

وأضاف الوزير ردا على سؤال للجزيرة، أن قطر تسعى عبر كافة المنظمات الدولية من أجل تجاوز هذه الإجراءات التي اتخذت بموجب دعاوى وذرائع عارية من الصحة.

كما أكد في تصريحات صحفية عقب لقاءات مع مسؤولي الأمم المتحدة في نيويورك، أن دول الحصار لم تبدِ حتى الآن أي تجاوب مع المساعي الرامية إلى حل الأزمة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وأنها على العكس من ذلك لا تزال مستمرة في حملة افتراءات ضد قطر وتنفق أموالا من أجل شيطنتها.

وذكر أيضا أن الأمم المتحدة هي "المكان المناسب لمواجهة الحصار غير المشروع على قطر وإيجاد حل قانوني للأزمة".

وفي وقت سابق قال الوزير القطري إن واشنطن ترغب في إنهاء الأزمة الخليجية، وإن دول الحصار لم تتفاعل مع المقترحات الأميركية بشأن الأزمة.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطري إثر لقاء جمعه الأربعاء بواشنطن مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، حيث قال إنه بحث المقترحات الأميركية بشأن الأزمة الخليجية، وإن الدوحة تتعامل معها بإيجابية.

وشدد الوزير القطري على الوساطة الكويتية لحل أزمة الخليج قائلا إن هناك وساطة واحدة، مضيفا أن الجهود الأميركية داعمة لهذه الوساطة، وكذلك تدعم روسيا ودول أخرى جهود الجانب الكويتي.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه يجب أولا الرد على المقترحات الأميركية قبل أي حديث عن تحديد موعد ومكان للحوار.

كما أوضح أنه ناقش مع تيلرسون جهود مكافحة الإرهاب في ضوء المذكرة ذات الصلة التي وقعها الجانبان.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)