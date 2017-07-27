نتنياهو يتهم "الجزيرة" بالتحريض ويتوعد بطردها من إسرائيل

توعَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بطرد قناة الجزيرة من إسرائيل، متهما القناة بالتحريض على العنف في قضية المسجد الأقصى.

وأضاف نتنياهو على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك أنه توجه أكثر من مرة للجهات القانونية من أجل العمل على إغلاق مكتب القناة في القدس المحتلة، مؤكدًا أنه لم يكن ذلك متاحا بسبب تفسيرات القانون، وأنه سيعمل على تشريع القوانين اللازمة لطرد القناة من إسرائيل.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية عقد في 12 يونيو/حزيران 2017 اجتماعا تشاوريا تدارس فيه إمكان إغلاق مكتب شبكة الجزيرة بالقدس، وشارك في الاجتماع مسؤولون كبار من أجهزة الأمن والمخابرات والدوائر ذات العلاقة.

وقالت إذاعة الاحتلال إن الاجتماع بحث إغلاق مكتب الجزيرة بذريعة التحريض، وذلك في محاولة لاستغلال الحملة الإعلامية على قطر من دول خليجية إضافة إلى مصر، وإغلاق دول مثل السعودية والأردن مكاتب الجزيرة في عاصمتيهما.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان هاجم الجزيرة في ندوة بتل أبيب الشهر الماضي واتهمها بممارسة دعاية نازية.

ويقول الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية يوني بن مناحيم إن إسرائيل لديها حساب طويل مع قناة الجزيرة القطرية، لأنها تسببت بمتاعب كثيرة لتل أبيب، ولكن إغلاق مكتبها سيرفع من شعبيتها.

وسبق لمستوطنين متطرفين، على رأسهم باروخ مارزيل، المتهم بقتل والتحريض على قتل فلسطينيين، أن تظاهروا أمام مدخل مكتب شبكة الجزيرة بالقدس في يونيو/حزيران الماضي مطالبة بإغلاقه.

ومنذ 11 يومًا، تشهد القدس والضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين يحتجون على إجراءات إسرائيلية بمحيط المسجد الأقصى، يعتبرونها محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد.

وليل الأربعاء كان الوضع لا يزال متوترًا في محيط الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة حيث أزالت السلطات الاسرائيلية بوابات كشف المعادن التي كانت نصبتها بعد هجوم شنه في 14 تموز/يوليو ثلاثة شبان من عرب إسرائيل وأسفر عن مقتل شرطيين إسرائيليين اثنين إضافة إلى الشبان الثلاثة.

وفجر الخميس أزالت القوات الاسرائيلية المسارات الحديدية وأعمدة الكاميرات التي كانت القوات الإسرائيلية نصبتها عند مدخل الحرم القدسي الذي يضم المسجد الاقصى وقبة الصخرة ويطلق عليه اليهود جبل الهيكل.

ورأى الفلسطينيون في الاجراءات الأمنية الأخيرة محاولة من إسرائيل لبسط سيطرتها على الموقع، ورفضوا دخول الحرم القدسي وأدوا الصلاة في الشوارع المحيطة.

واندلعت احتجاجات فلسطينية عارمة تخللتها صدامات أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين، وليل الجمعة، طعن فلسطيني عائلة مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة فقتل ثلاثة منهم.