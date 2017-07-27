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سياسة

عاهل الأردن ينتقد "استعراض" نتنياهو في قضية السفارة

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني
27/7/2017

انتقد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني موقف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو "الاستعراضي" تجاه مطلق النار في سفارة إسرائيل بعمان الذي قتل أردنيين الأحد، طالبا محاكمته.

وطالب الملك خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الأردنيين نتنياهو "بالالتزام بمسؤولياته واتخاذ إجراءات قانونية تضمن محاكمة القاتل وتحقيق العدالة بدلا من التعامل مع هذه الجريمة بأسلوب الاستعراض السياسي بغية تحقيق مكاسب سياسية شخصية".

وسمحت عمان الإثنين للدبلوماسي الإسرائيلي بالمغادرة بعد استجوابه والتوصل مع حكومته إلى "تفاهمات حول الأقصى"، بحسب مصدر حكومي أردني.

وكان مكتب نتنياهو قد نشر تسجيلا صوتيا للمكالمة التي أجراها مع الحارس الإسرائيلي الذي قتل أردنيين اثنين في السفارة الإسرائيلية في عمان.

وأخبر نتنياهو الحارس الإسرائيلي بأنه أوفى بوعده له بأنه سيعيده إلى إسرائيل.

وعاد موظفو السفارة الإسرائيلية في الأردن، بمن فيهم ضابط الأمن الذي قتل الأردنييــن في حادثة السفارة في عمّـان، إلى تل أبيب.

وأشارت صحيفة معاريف إلى أن الحكومة الإسرائيلية ربطت إزالة البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى بعودة موظفي السفارة بمن فيهم ضابط الأمن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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