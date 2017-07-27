شاهد: الملايين يعانون من الجوع في جنوب السودان

توجد في لافون في منطقة شرق الاستوائية بجنوب السودان، مجتمعات تعاني من الجوع الشديد بعد الجفاف الذي دمر المحاصيل التي تزرع عادة في المنطقة كما الذرة.

وفي هذا الوقت من العام، يكون قد تم حصاد المحاصيل، ولكن قلة سقوط الأمطار أجبر المزارعين على إعادة زراعة المحاصيل مرتين أو ثلاث مرات على أمل حصاد محاصيل أفضل.

وبعد عامين من قيام دولة مستقلة في جنوب السودان، الغنية بالنفط، سقطت في النزاع في ديسمبر/كانون الأول 2013 بسبب التنافس بين الرئيس سلفا كير ونائبه ريك ماكار، الذي تحول إلى العنف.

ومنذ ذلك الحين، وقع القتال كثيرا على أسس عرقية، وسبب الصراع أسوأ أزمة للاجئين في أفريقيا، وأكثر من 3 ملايين شخص فروا من منازلهم.

وكل هذا يمنع العديد من المزارعين من الزراعة، كما بلغ التضخم أكثر من 800% العام الماضي، ما وضع أسعار المواد الغذائية المستوردة بعيدا عن متناول الكثيرين.

ووفقا لتقرير الحكومة ومسؤولون في الأمم المتحدة، هناك نحو 6 ملايين من السكان بالمنطقة يكون نصفهم في أزمة خلال حالات الطوارئ والكوارث مثل تلك.

وتشجع السلطات الآن المزارعين على زراعة محاصيل أكثر مقاومة للجفاف.

وقال مدير الزراعة والتنمية الريفية في إدارية لافون "حاولت تشجيعهم على زراعة محصول آخر قوية هنا، مثل الكسافا".

وتابع "الناس في توريت أعطوني اتفاق، والآن أنا انتظر حتى نتمكن من البدء في تعليم الناس كيفية اعتماد نظام جديد للأدوات الزراعية ومحاصيل جديدة، مثل الكاسافا، والبطاطا والفواكه التي تقاوم الجفاف، كذلك المانجو والليمون، نحن نريد أن تجرب كل هذه الثقافات هنا في المنطقة".

نقص الغذاء أثر بشكل رئيسي على الأطفال، وأغلقت بعض المدارس لأن الطلاب يتضورون جوعًا ولا يمكنهم حضور الدروس.

وأعيد فتح ما يقرب من أحد عشر مدارس، مؤخرا بعد تسليم المواد الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي (WFP).

وقد أدت مشكلات الأمن الغذائي وانخفاض الأجور بعض المعلمين على ترك وظائفهم في المنطقة، وكان المتطوعون تدخلوا لمساعدة الطلاب في المدرسة، ومناقشة قضية الجوع معهم في المدرسة.

وأشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، إلى "دودة الحشد" التي تأكل تدمر المحاصيل الزراعية بدأت تنتشر بسرعة في البر الرئيسي لإفريقيا، ما يهدد بزيادة المجاعة في جنوب السودان وتهديد الملايين بالموت جوعًا.

وقالت الأمم المتحدة إن هناك حالات تفشي في جنوب الاستوائية، وهي منطقة زراعية رئيسية قرب الحدود مع أوغندا، وكذلك في مناطق شمال بحر الغزال وجونقلي بجنوب السودان.