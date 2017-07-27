شاهد: الفلسطينيون يحتفلون بعد إلغاء الاحتلال إجراءاته ويصلّون العصر في الأقصى

أزالت قوات الاحتلال، فجر الخميس، كافة الجسور الحديدية والممرات التي وضعتها قبل يومين بغرض تركيب الكاميرات الذكية عليها بمداخل المسجد الأقصى من جهة باب الأسباط.

وبعد اجتماع عقدته المرجعيات الدينية اليوم الخميس، وعقب الاستماع لتقرير لجنة فنية شكلتها دائرة الأوقاف الإسلامية والمرجعيات الدينية لفحص كافة أبواب ومداخل الحرم للتأكد من إزالة الاحتلال كافة التجهيزات الأمنية، أعلنت هذه المرجعيات في مؤتمر صحفي، إقامة صلاة العصر اليوم داخل المسجد الأقصى المبارك.

وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر أمام باب الأسباط بعدما احتفلوا بالانتصار الكبير على الاحتلال، الذي اضطر إلى إزالة الجسور والممرات بعد رفض الفلسطينيين على مدى 14 يوما الصلاة داخل الأقصى قبل إزالة كافة الإجراءات الأمنية.

وسادت الفرحة جموع المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى فور خروج الشاحنات وهي محملة بالمعدات من ساحة باب الاسباط، وتعالت أصوات التكبيرات، ثم احتفل الحشد وأطلقوا الألعاب النارية ورددوا الأناشيد والشعارات المختلفة، ووزع مواطنون الحلوى ابتهاجا بالانتصار، واستمر هذا المشهد حتى صلاة الفجر.

وبدأت قوات الاحتلال في التراجع عن الإجراءات والقرارات التي فرضتها على محيط وبوابات المسجد الأقصى قبل أيام، بعد قوة رد الفعل الفلسطيني الذي دفع سلطات الاحتلال إلى الخضوع للمطالب الجماهيرية بعودة الأمور إلى نصابها السابق، أي قبل تاريخ 14 يوليو/تموز الجاري.

وعلى إثر هجوم أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين ومقتل شرطيين اثنين للاحتلال قرب وداخل الأقصى، أغلق الاحتلال المسجد الأقصى في 14 من الشهر الجاري ومنع الصلاة فيه، للمرة الثانية منذ احتلاله مدينة القدس الشرقية عام 1967، ثم أعاد فتح الحرم جزئيا بعد يومين، واشترط على المصلين الدخول عبر بوابات تفتيش إلكتروني أقامها، وهو ما رفضه الفلسطينيون بشدة.

ومنذ ذلك الحين احتشد آلاف الفلسطينيين في منطقة باب الأسباط لأداء الصلوات وللتعبير عن رفضهم لانتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك.