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سياسة|الهند

شاهد: الأمطار الغزيرة تسبب فوضى وتعطل الحياة شمال الهند

27/7/2017

أدى استمرار هطول الأمطار الغزيرة، إلى حدوث فوضى في بلدة شيملا الواقعة شمالي الهند الأربعاء، ما أدى لتعطل حياة المواطنين وإزعاج الركاب والمارة.

ولوحظت حركة مرور قليلة على الطرق حيث شهدت الأمطار منحدرات زلقة بينما شوهد المارة يسيرون مع المظلات لحماية أنفسهم من المطر.

يذكر أن شيملا، وهى بقعة سياحية شهيرة، ما زالت تتساقط فيها الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية، وأدى استمرار هطول الأمطار أيضًا إلى تراجع هامشي في درجات الحرارة.

وقال مدير قسم الأرصاد الجوية الهندي هيماشال براديش، إن الولاية شهدت أمطارا واسعة النطاق إذ سجلت منطقة كانجرا هطول الأمطار بشكل كبير، وبلدة دهارامزالا الشمالية التي تلقت 70 مليمترًا من الأمطار.

واستمرت هطلت الأمطار الغزيرة أيضا في مقاطعات كانجرا وشيملا وسيرور وماندي وكولو بالولاية، ومن المتوقع أن تنتشر الأمطار في مناطق أخرى على نطاق واسع خلال الأيام الأربعة القادمة.

وفى الوقت نفسه، تسبب انهيار أرضى في ضاحية سانغولى في بلدة التل في تدمير سيارة وخلق متاعب للركاب.

وتعتبر الهند واحدة من أكثر البلدان تعرضا للكوارث في العالم، ويعيش العديد من سكانها البالغ عددهم 1.2 بليون نسمة في مناطق معرضة للمخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية والأعاصير والجفاف والزلازل.

وهناك توقعات بأن تحصل الهند على أعلى هطول أمطار موسمية هذا العام بسبب تراجع حالة الطقس جراء ظاهرة النينو.

المصدر : رويترز
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